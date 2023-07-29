AYM 'emsal kararlar' sayfasını hizmete açtı

Anayasa Mahkemesi (AYM), mahkemenin internet sitesinde "emsal kararlar" sayfasını hizmete açtı.

Son Güncelleme:
AYM 'emsal kararlar' sayfasını hizmete açtı

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "Temel Hak ve Özgürlüklerin İhlaline Dair Emsal Kararlar" sayfası, Yüksek Mahkeme'nin internet sitesinde hizmete açıldı.

Yüksek Mahkeme'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, internet sitesinde hizmete açılan sayfaya ilişkin, "Anayasa Mahkemesi kararlarının objektif etkisine önemli katkılar yapacağı düşünülen Temel Hak ve Özgürlüklerin İhlaline Dair Emsal Kararlar sayfası internet sitemizde hizmete girmiştir" ifadesi kullanıldı.

AA'nın haberine göre söz konusu sayfada, adil yargılanma, din ve vicdan özgürlüğü, eğitim, ifade özgürlüğü, kişi hürriyeti ve güvenliği, mülkiyet, toplantı ve gösteri yürüyüşü, özel hayatın korunması, örgütlenme özgürlüğü, seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma, maddi ve manevi varlığın korunması, kötü muamele yasağı ile yaşam haklarına ilişkin konu başlıkları yer alıyor.

Sayfada, daha önce AYM tarafından verilmiş emsal ihlal kararlarına ulaşılabiliyor.

Son Güncelleme:
Star TV'den flaş karar... Yalı Çapkını dizisinin hayranları yeni bölümleri bekliyordu. Üzen haber Star TV'den flaş karar... Yalı Çapkını dizisinin hayranları yeni bölümleri bekliyordu. Üzen haber
BTK'dan 369 hesap ve siteye engelleme kararı BTK'dan 369 hesap ve siteye engelleme kararı
Resmi Gazete'de yayımlandı: 171 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi 171 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi
Soğanla ilgili bilinmeyen tehlike. Böyle tüketiyorsanız sizi zehirleyebilir... Soğanla ilgili bilinmeyen tehlike. Böyle tüketiyorsanız sizi zehirleyebilir...
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da olay yaratan intikam planı: Evini yerinde bulamayan ev sahibi şoke oldu İstanbul'da olay yaratan intikam planı: Evini yerinde bulamayan ev sahibi şoke oldu
Milyonları ilgilendiriyor: Emekli maaşları için zam hesapları değişti Emekli maaşları için zam hesapları değişti
Sosyal medyada ‘Buraya kadarmış’ dedi, yaptığı şey kan dondurdu! Sosyal medyada ‘Buraya kadarmış’ dedi, yaptığı şey kan dondurdu!
SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: İşte AKP'nin yerel seçimler öncesi emekli maaşları ve emeklilik düzenlemesi! İşte AKP'nin yerel seçimler öncesi emekli maaşları ve emeklilik düzenlemesi!
Tüm dünya için korkunç açıklama: Nüfusun 3'te 1'ini öldürebilir! Tüm dünya için korkunç açıklama: Nüfusun 3'te 1'ini öldürebilir!