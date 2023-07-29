BTK'dan 369 hesap ve siteye engelleme kararı

Ankara Jandarma Komutanlığınca incelenen 2 bin 774 sosyal medya hesabı ve internet sitesinden 369'u Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirilerek engellendi.

BTK'dan 369 hesap ve siteye engelleme kararı

Ankara Jandarma Komutanlığınca incelenen 2 bin 774 sosyal medya hesabı ve internet sitesinden 369'u Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirilerek engellendi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, 14-28 Temmuz tarihleri arasında icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 2 bin 774 sosyal medya ve internet adresinin incelendiği belirtildi.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 247 ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 122 internet sitesi, BTK'ye bildirilerek bu adreslere erişim engellendi.

Ayrıca bu yıl yapılan siber saldırı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Ayaş, Etimesgut, Nallıhan ve Yenimahalle ilçelerinde nitelikli dolandırıcılık ve Etimesgut ilçesinde banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna ilişkin olaylar Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı.

Olaylara ilişkin 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 171 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi 171 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi
Soğanla ilgili bilinmeyen tehlike. Böyle tüketiyorsanız sizi zehirleyebilir... Soğanla ilgili bilinmeyen tehlike. Böyle tüketiyorsanız sizi zehirleyebilir...
Deprem bölgesi için Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan düzenlemelerin süresi uzatıldı Deprem bölgesi için Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan düzenlemelerin süresi uzatıldı
Ben Bu Cihan'a Sığmazam dizisinde üzücü veda... Ayrılığın nedeni kendi kararı değilmiş Ben Bu Cihan'a Sığmazam dizisinde üzücü veda... Ayrılığın nedeni kendi kararı değilmiş
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da olay yaratan intikam planı: Evini yerinde bulamayan ev sahibi şoke oldu İstanbul'da olay yaratan intikam planı: Evini yerinde bulamayan ev sahibi şoke oldu
Milyonları ilgilendiriyor: Emekli maaşları için zam hesapları değişti Emekli maaşları için zam hesapları değişti
Sosyal medyada ‘Buraya kadarmış’ dedi, yaptığı şey kan dondurdu! Sosyal medyada ‘Buraya kadarmış’ dedi, yaptığı şey kan dondurdu!
SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: İşte AKP'nin yerel seçimler öncesi emekli maaşları ve emeklilik düzenlemesi! İşte AKP'nin yerel seçimler öncesi emekli maaşları ve emeklilik düzenlemesi!
Tüm dünya için korkunç açıklama: Nüfusun 3'te 1'ini öldürebilir! Tüm dünya için korkunç açıklama: Nüfusun 3'te 1'ini öldürebilir!