Aylardır kar altında kalan minibüsünü çıkaracağı günü bekliyor

Van-Bahçesaray kara yoluna düşen çığda şarampole sürüklenen minibüsün sahibi İsmail Güncü, aracını bulunduğu yerden çıkarmak için bekleyişini sürdürüyor.

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Aylardır kar altında kalan minibüsünü çıkaracağı günü bekliyor

Van'da, 22 Aralık'tan bu yana kar nedeniyle kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunun yürütülen zorlu çalışma sonucu dün ulaşıma açılması ilçe halkını sevindirdi.

Halen metrelerce karın bulunduğu bölgede havanın da ısınmasıyla karlar erimeye başladı, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de 42 kilometrelik yolu kardan temizleyerek dün araçların geçişine açtı.

Güncü de yakınlarıyla çığın şarampole sürüklediği minibüsünün durumun görmek için bölgeye geldi.

İlçenin adını her zikrettiğinde 4-5 Şubat 2020'de yaşanan ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği çığ faciasını hatırladığını belirten Güncü, çığda hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Başlarına gelen olayı da unutamadığını söyleyen Güncü, 22 Aralık 2023'te ilçeye gitmek için yola çıktıklarını, saat 13.00 civarında Karabet Geçidi'nde tipi ve fırtınaya yakalandıklarını dile getirdi.

Minibüsünün ve bir aracın daha kara saplandığını belirten Güncü, şunları anlattı:

"Onu saplandığı yerden çıkardık ancak hemen önümüze çığ düştü, mahsur kaldık. Aracı orada bırakmak zorunda kaldık. Bizden sonra yine çığ düşmüş ve aracımızı aşağı sürüklemiş. Aracım yaklaşık 4,5 aydır karın altında bekliyor. Çığ riski nedeniyle yol da açılmadı. Biz de mecbur bekledik. Şimdi çok şükür yolumuz açıldı ancak aracımı bulunduğu yerden çıkarmam için Kaymakamlığın onayını bekliyorum. Bölgede halen riskin olup olmadığı araştırılacak daha sonra bana izin verilecek. Aracı bulunduğu yerden kendi imkanımla almam mümkün değil. Minibüsü nasıl çıkaracağım diye kara kara düşünüyorum. Bazen uykularıma bile giriyor. Çok mağdurum. Bu konuda yetkililerin desteğini bekliyorum."

Kaynak: AA

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