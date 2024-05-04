Firari hükümlü banyo havalandırmasında yakalandı: 6 ayrı suçtan aranıyordu
Malatya’da 6 ayrı suçtan aranan hükümlü, düzenlenen operasyonda banyonun havalandırma kısmında yakalandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Yapılan çalışmalar sonucunda 6 farklı suçtan aranan ve toplamda 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahısın ikametine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kaçmaya çalışan şahıs, yatak odasında bulunan ebeveyn banyosunun havalandırma kısmında yakalandı.
Şahıs polis merkezine götürülerek işlemleri yapıldıktan sonra cezaevine teslim edildi.
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