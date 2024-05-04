Firari hükümlü banyo havalandırmasında yakalandı: 6 ayrı suçtan aranıyordu

Malatya’da 6 ayrı suçtan aranan hükümlü, düzenlenen operasyonda banyonun havalandırma kısmında yakalandı.

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Firari hükümlü banyo havalandırmasında yakalandı: 6 ayrı suçtan aranıyordu

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 6 farklı suçtan aranan ve toplamda 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahısın ikametine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kaçmaya çalışan şahıs, yatak odasında bulunan ebeveyn banyosunun havalandırma kısmında yakalandı.

Şahıs polis merkezine götürülerek işlemleri yapıldıktan sonra cezaevine teslim edildi.

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