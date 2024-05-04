İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği 6 saat askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Son Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği 6 saat askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, 11.00-17.00 saatlerinde yapılacak Bauisc yarışı nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, İstanbul Boğazı'nda bugün, saat 11.00-17.00 arasında yapılacak olan BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap-Boğaz ve Şamandıra Yarışı nedeniyle gemi trafiğinin çift yönde ve geçici olarak askıya alınacağı bildirildi.

Etiketler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gemi İstanbul
Son Güncelleme:
NOW TV ile transferde anlaşma sağlandı. Yeni isim geliyor NOW TV ile transferde anlaşma sağlandı. Yeni isim geliyor
Firari hükümlü banyo havalandırmasında yakalandı: 6 ayrı suçtan aranıyordu Firari hükümlü banyo havalandırmasında yakalandı
Kanal D'den Show TV'nin Bahar dizisine iddialı rakip! Dizinin adı duyuruldu Kanal D'den Show TV'nin Bahar dizisine iddialı rakip! Dizinin adı duyuruldu
Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Çok fena geliyor Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Çok fena geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanı açıkladı, tek tek sıraladı: Memur ve emekli maaşlarında büyük tehlike! Memur ve emekli maaşlarında büyük tehlike!
Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Çok fena geliyor Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Çok fena geliyor
Vergi uzmanı açıkladı, zamlar otomatiğe bağlandı: Alkol, sigara ve akaryakıt ürünlerine dev zam kapıda! Alkol, sigara ve akaryakıt ürünlerine dev zam kapıda!
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı! 15 il için sarı kod verildi Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Kastamonu Belediye Meclisi’nde 'TÜGVA' tartışması: AKP ile CHP arasında tansiyon yükseldi Kastamonu Belediye Meclisi’nde 'TÜGVA' tartışması