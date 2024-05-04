İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği 6 saat askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, 11.00-17.00 saatlerinde yapılacak Bauisc yarışı nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, İstanbul Boğazı'nda bugün, saat 11.00-17.00 arasında yapılacak olan BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap-Boğaz ve Şamandıra Yarışı nedeniyle gemi trafiğinin çift yönde ve geçici olarak askıya alınacağı bildirildi.