Ayhan Bora Kaplan’ın işletmelerine denetim! “Sigortasız personel çalıştırmaktan” işlem yapıldı

Ankara’da suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Ayhan Bora Kaplan’a ait olduğu bilinen iş yerlerine denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, sigortasız personel çalıştırdıkları gerekçesiyle işlem yapıldı.

Ayhan Bora Kaplan’ın işletmelerine denetim! “Sigortasız personel çalıştırmaktan” işlem yapıldı

Polis birimleri bir süredir Ayhan Bora Kaplan’ın sahibi olduğu ve ortaklığının bulunduğu eğlence merkezleri ile restoranlara yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

T24’ün haberine göre, Ankara Emniyeti’nde oluşturulan resmi ve sivil polis ekipleri, Kaplan’la bağlantısı olduğu değerlendirilen Trend, Albüm, Haaz, Öküz, Three, Tezgah, Klarnet, Bohem ve Alaçatı Kafası adlı işyerlerinde denetleme ve aramalar yaptı.

Önceki hafta gerçekleştirilen denetimlerde, ateşli silah başta olmak üzere suç aletleri bulunamadı. Ancak iş yerlerinde tespit edilen idari eksiklikler ve sorunlar nedeniyle idari işlemler uygulandı.

Bu çerçevede, Trend’de 2, Haaz’da 2, Albüm’de 1, Öküz’de 6, Three’de 3 ve Klarnet’te bir personelin sigortasız çalıştırıldığı belirlendi.

İş yerlerine, SGK mevzuatının yanı sıra 9207 sayılı İşyeri Açma Yönetmeliği ve 4201 sayılı Tütün Ürünlerinin Kullanılması hakkındaki yasa uyarınca da idari ceza işlemi yapıldı.

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