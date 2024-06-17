Ciğerlerimiz kül olmuş! 11 yılda 410 bin hektar orman alanı kaybedildi

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü nedeniyle açıklama yaptı.

TEMA'nın, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı “Toprak için bir olalım, geleceğimizi koruyalım” başlıklı açıklamada çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklık nedeniyle dünya topraklarının yüzde 40’ının tahrip olduğunu belirtildi.

Artan çölleşme ve kuraklığın her yıl 3,2 milyon insanın yaşamını tehdit ettiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde 2012-2023 yılları arasında madencilik ve enerji faaliyetleri sebebiyle yaklaşık 410 bin hektar orman alanı kaybedildi. TEMA Vakfı olarak; iklim krizi, kuraklık ve çölleşme ile mücadelede herkesin sorumluluğu olduğunu vurguluyor, orman, su varlıkları, çayır-mera ve verimli tarım arazilerinin yasal düzenlemelerle korunması, çölleşen ve erozyona uğrayan toprakların iyileştirilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz.”

Kaynak: ANKA