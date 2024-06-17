Ahmet Hakan’dan Ersan Şen’e 'Eylem Tok' tepkisi: Tüccar avukat!

Ceza hukukçusu Ersan Şen'in Eylem Tok'un dava dosyasına ilişkin "Şartlar uygun olursa alabilirim" açıklamasına tepkiler sürüyor. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Ersan Şen'e yönelik olarak 'tüccar avukat' ifadesini kullandı. Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu ise "Atatürk’e küfür edenleri kaça savunursun Ersan Şen!" dedi.

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Ahmet Hakan’dan Ersan Şen’e 'Eylem Tok' tepkisi: Tüccar avukat!

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, İstanbul'da ölümlü kazaya sebebiyet veren Timur Cihantimur ile annesi yazar Eylem Tok'un davasıyla ilgili teklif gelirse kabul edip etmeyeceğine dair soru üzerine "Şartlarda anlaşırsak olur" dedi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Ersan Şen'e yönelik olarak bugünkü köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Herkesin savunmaya hakkı vardır. Amenna! Avukat, savunduklarıyla özdeşleştirilemez. Şüphesiz! Fakat avukatlar ile tüccarlar arasında bir fark da olmalıdır. Eskiden terzilerin kapısında ‘tüccar terzi’ yazardı. ‘Şartlarda anlaşırsak olur’ diyerek Eylem Tok ve oğlunu savunabileceğini söyleyen Ersan Şen, yazıhanesinin kapısına ‘tüccar avukat’ yazarsa... Diğer avukatlardan farkını ortaya koymuş olur.”

"MUSTAFA KEMAL’İN HEYKELİNİ BALYOZLA KIRMAYA TEŞEBBÜS EDENLERİ DE SAVUNUR MUSUN?"

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu da "Atatürk’e küfür edenleri kaça savunursun Ersan Şen!" başlıklı yazısında şöyle yazdı:

"Devlet Üniversitesi’nde ceza hukuku dersi veren, ama ahlak dersinden sınıfta kalan Ersan Şen, bir televizyon kanalında kendisine yöneltilen "Eylem Tok davasını alır mısınız" sorusuna şu cevabı vermiş:

“Şartlarda anlaşırsak olur.”

Şartlar dediğiniz ne ola ki? Tabii ki para.. Parayı bastır, katili de savunur, tecavüzcüyü de.. Hem de devlet üniversitesinde ceza hukukunun dersini verirken, katil savunmasını yapar..

“Şartlarda anlaşırsak olur” diyerek Amerika’ya kaçan Eylem Tok ve oğlunun bile avukatlığını yapabileceğini söyleyen Ersan Şen’e şimdi sormayalım mı:

Mustafa Kemal’in heykelini balyozla kırmaya teşebbüs edenler de, sana yüklü avukatlık ücretleri teklif ederlerse savunur musun? “Şartlarda anlaşırsak olur” cevabını, Atatürk’e hakaretten yargılananlara da verir misin?"

"Davasını alır mısınız" diye soruldu... Ersan Şen'den çok konuşulacak 'Eylem Tok' yanıtı!"Davasını alır mısınız" diye soruldu... Ersan Şen'den çok konuşulacak 'Eylem Tok' yanıtı!Güncel

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