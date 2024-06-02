Ayhan Bora Kaplan davası Meclis gündeminde: Savcılığın kritik belgesi firari Sertçelik’in eline nasıl geçti?

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik’in firarıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a 13 soru yöneltti.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün aktardığına göre; Meclis Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nun CHP’li üyesi Kılınç, Kaplan davası ve gizli tanık Sertçelik’in firarına ilişkin şu soruları yöneltti:

1-Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü davasında gizli tanık olarak Tanık Koruma Programı kapsamında olan ve ev hapsinde elektronik kelepçe takılı olmasına rağmen Serdar Sertçelik (SS), yurtdışına nasıl kaçtı, firarı niçin önlenemedi?

2-SS’nin yurtdışına kaçmasına yardım eden resmi ve sivil kişiler tespit edildi mi, suç örgütü şüphelisinin firar etmesine yardım eden yargı mensupları ve Adalet Bakanlığı görevlileri var mı?

3- SS, “konutu terk etmeme” önlemlerini kaç kez ve hangi tarihlerde ihlal etti, Bakanlığınıza bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Elektronik İzleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından tutanak tutuldu mu? SS’nin “konutu terk etmeme” tedbirlerini ihlal etmesi tutanak altına alınmamışsa neden alınmadı, alınmışsa hangi işlemler yapıldı?

4-Ev hapsinde bulunan SS, 20 Kasım 2023 tarihinde saat 05.30’da Ankara’da gittiği bir restoranda silahlı kavgada iki ayağından vuruldu, kaldırıldığı hastanede ayağı alçıya alındı. SS’ye, “konutu terk etmeme” tedbirlerini ihlal ettiği, kaç saat sonra Adalet Bakanlığı Elektronik İzleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından saptandı, ne gibi işlemler yapıldı?

NEDEN EVİNE GÖNDERİLDİ?

5-SS’nin, “konutu terk etmeme” önlemlerini ihlal ettiği ortaya çıkmasına rağmen neden hakkında tutuklama kararı verilmedi?

6-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, firari gizli tanık SS hakkında, lokantada ayaklarından vurulmasından bir gün sonra Mahfuz Tatar’ın öldürülmesiyle ilgili gözaltı kararı verdi. Bu kişinin iki ayağının alçıya alınmasını gerekçe gösteren Savcılık, bu kez ‘Adli kontrol ve elektronik kelepçe takılması koşuluyla SS’nin ifadesinin evinde avukat gözetiminde alınması’ talimatını verdi. Savcılık, ifadesi alınan SS, ertesi gün gözaltına alınarak adliyeye getirilmesi talimatını polise gönderdi. Savcı, neden adli kontrol ve elektronik kelepçe kararı verdiği SS hakkında ertesi gün gözaltı kararı verdi? Yurt dışına kaçabilecek kadar ciddi bir yaralanması olmadığı anlaşılan SS, neden yaralanması gerekçe gösterilerek evine gönderildi?

7-Ayhan Bora Kaplan (ABK) Suç Örgütünün iki numaralı ismi olduğu belirtilen SS, 7 Ekim 2023 tarihinde KKTC’den Ankara’ya gelerek ifade verdi. Hakkında ağır suçlamalar olan SS, neden etkin pişmanlıktan faydalandırılmak yerine gizli tanık yapılarak denetimli serbestlik kapsamına alındı?

8-Türk Ceza Kanunu’na göre yükümlü, kasten elektronik izleme araçlarına zarar vermesi halinde, (örneğin elektronik kelepçeyi kırması) kamu malına zarar verme suçunu işlemiş olacaktır. SS elektronik kelepçeyi kaç kez çıkardı, hakkında kamu malına zarar verme suçundan soruşturma ya da dava açıldı mı?

9-İçişleri Bakanlığı Tanık Koruma Kurulu, 2024 yılı içerisinde Adalet Bakanlığı’na faaliyet raporu sundu mu, sunmuşsa Tanık Koruma Kanunu kapsamında bulunan gizli tanık SS’nin, sık sık konutunu terk ederek adli kontrol kararını ihlal ettiği, Ankara’da gittiği bir restoranda silahla ayağından vurulduğu bilgisi raporda yer aldı mı?

10-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yargıdaki nüfuzunu kullanarak ABK soruşturmasında yargıyı etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle Suç Örgütü Lideri olduğu ileri sürülen tutuklu sanık ABK’nın, bir avukatı (İsim veriyor) için Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni istendi mi? İstemişse savcılığın bu talebine Bakanlığınız nasıl yanıt verdi?

11-SS’nin, açıklamaları sonrası görevden alınan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner’in, 15 Mayıs 2024 tarihinde iki Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesi 20 Mayıs 2024 tarihinde SS’nin sosyal medya platformu X’teki hesabından yayınlandı. Savcılığın gizli olması gereken hazırlık soruşturmasında yer alan ve aynı zamanda kritik bilgileri içeren belge, ABK suç örgütünün iki numaralı ismi olduğu belirtilen SS’nin eline nasıl geçti?

TARİKAT-CEMAAT İDDİALARI

12- Yargı kurumlarında tarikat-cemaat yapılanmaları olduğu, farklı tarikat ve cemaatlere mensup yargı mensupları arasında çekişmeler bulunduğu, yargıdaki cemaat-tarikat yapılanmasının ABK suç örgütü soruşturmasını da etkilediği iddiaları ile ilgili soruşturma yapıldı mı? Yargı kurumları içindeki tarikat-cemaat yapılanmalarına karşı Bakanlığınız hangi tedbirleri alındı?

13- Suç Örgütü lideri Sedat Peker, hakkında kara para aklama soruşturması bulunan Sezgin Baran Korkmaz hakkında yağmadan, hırsızlığa, dolandırıcılıktan, şantaj ve tehdide kadar 14 ayrı suçlama bulunan ve suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen Muhammed Yakut ve son olarak Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütünün iki numaralı ismi olduğu belirtilen gizli tanık Serdar Sertçelik yurt dışına kaçarak çeşitli ülkelerde ikamet etmiştir. Sosyal medya platformlarından ülkemizde yaşanan bir çok kritik olay, kişi ve kurum hakkında açıklamalar yapmışlardır. Haklarında soruşturma ve tutuklama karaları bulunan çok sayıda suç örgütü mensubunun yurt dışına kaçmaları neden engellenemiyor? Bu kişilerin yurt dışında yakalanarak ülkemize iade edilmeleri için Bakanlığınızın bir girişimi olmuş mudur? Olmuş ise hangi tarihlerde, hangi girişimlerde bulunuldu?