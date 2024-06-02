Erdoğan'ın koruma ordusunun giderleri bir yılda iki katını aştı: 1 günde 391 asgari ücret!
EGM verilerine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı korumanın gideri bir yılda iki katını aştı. Bu yıl Erdoğan’ı korumak için bir günde yaklaşık 6.7 milyon TL harcandı.
İktidarın tasarruf tedbirleri lafta kaldı. Bunun son örneği de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma giderleri için harcanan tutar oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) verilerine göre, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, bu yılın ilk dört ayında 798 milyon 499 bin TL’lik harcama yaptı.
Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre; bu tutar yılın ilk üç ayında 616 milyon 186 bin TL olmuştu. Böylece Erdoğan’ın korunması için bir ayda 182 milyon 312 bin TL harcanmış oldu. Erdoğan’ın koruması için geçtiğimiz yılın ilk dört ayında ise 318 milyon 434 bin TL harcama yapılmıştı.
Bu veriler doğrultusunda Erdoğan’ı korumanın gideri bir yılda iki katını aşmış oldu. Böylece bu yıl Erdoğan’ı korumak için bir günde yaklaşık 6.7 milyon TL harcandı. Bu da 391 asgari ücrete denk geliyor.
Yıllara göre koruma giderleri
2020: 263.1 milyon TL
2021: 306 milyon TL
2022: 526,1 milyon TL
2023: 1 milyar 77 milyon TL