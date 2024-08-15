Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Aydın’ın Çine ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 1 uyuşturucu şüphelisi yakalandı. Yakalanarak gözaltına alından M.G. hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.
Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcısına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Çine ilçesinde M.G. (23) isimli şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Ayrıca şüphelinin sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.
Yakalanarak gözaltına alından M.G. hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: