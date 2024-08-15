Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcısına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Çine ilçesinde M.G. (23) isimli şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ayrıca şüphelinin sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Yakalanarak gözaltına alından M.G. hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.

Kaynak: İHA