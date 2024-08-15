Motosiklet Üstünde Motosiklet Taşıdılar

İzmir'de seyir halindeki motosiklet, bir başka motosikleti üzerinde taşıdı. Bu ilginç anlar görenleri hayrete düşürdü.

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Motosiklet Üstünde Motosiklet Taşıdılar

İzmir'in Konak ilçesi Gültepe Mahallesi Samsun Caddesi’nde meydana geldi. Motosiklet üstünde bulunan kimliği belirsiz 2 kişinin, seyir halindeyken motosikletin üstüne çıkardıkları bir başka motosikleti taşıdıkları anlar trafikte bulunan bir araçtaki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Uzun bir süre rampa yukarı çıkan, trafiği ve canlarını tehlikeye atan motosikletli şahısları gören araçtaki vatandaşlar ise o anlarda olayı gülümseyerek karşıladı.

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Kaynak: İHA

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