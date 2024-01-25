Aydın'da uygulandı: Kimlik bildiriminde bulunmayanlara ceza!

Aydın'da alkollü işletmelerde çalışan 8 şahsın kimlik bildirimlerinin yapılmadığı tespit edildi.

İHA'nın aktardığı habere göre; harekete geçen jandarma ekipleri, Köşk ilçesi Yavuzköy Mahallesi'nde ve Karacasu ilçesi Geyre Mahallesi'nde, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 17. Maddesi kapsamında işletme sahiplerine toplam 2 bin 136 TL idari para cezası uyguladı.

KİMLİK BİLDİRİMİ

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na göre, alkollü içki satışı yapan işletmelerin sorumlu işleticileri, işyerlerinde çalışan ve konaklayan kişilerin kimlik bilgilerini en yakın kolluk kuvveti birimine bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirim, çalışanların kimlik numarası, adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, medeni hali, nüfusa kayıtlı olduğu yer, adresi ve çalıştığı işyerinin adı, adresi ve türü bilgilerini içermelidir.

Kimlik bildirimi, her çalışan için ayrı ayrı yapılır ve bildirim işlemi, çalışanın işe başlamasından itibaren 24 saat içinde tamamlanmalıdır.

Kimlik bildiriminde bulunmayan sorumlu işleticiler, her bir çalışan için idari para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bildirimde gerçeğe aykırı beyanda bulunan sorumlu işleticiler için de idari para cezası uygulanır.

Kaynak: Gerçek Gündem