CHP'li Alp: 'Kars'ta il bazında en yüksek puanı alan 8 öğretmen mülakatta elendi'

TBMM Genel Kurulu CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars'ta yaşanan bir usulsüzlüğü dile getirdi.

7'si Eğitim-Sen üyesi 8 öğretmenin mülakatta yaşadıklarını aktaran Alp, "Seçim bölgem Kars'ta 8 öğretmenimiz görevde yükselme sınavına girdiler. Bunlardan 7'si Eğitim-Sen üyesidir. Bu öğretmenlerimiz il bazında en yüksek puan almalarına rağmen mülakatta elendiler. Öğretmenlerimiz açtığı davayı kazandı, yürütmeyi durdurma kararı aldı, 2'nci kez mülakata davet edildiler" ifadelerini kullandı.

MÜLAKATTA 'ASPRİN' SORUSU

İkinci mülakatta Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere "Aspirinin etken maddesi nedir?" diye sorduğunu da aktaran Alp, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek, "Aspirin'i, 31 Mart'ta biz sana yutturacağız, ateşini de düşüreceğiz, ağrını da keseceğiz" dedi.