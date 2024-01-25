İsveç, Macaristan Başbakanı Orban'ın görüşme teklifini kabul etti

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Macar mevkidaşı Viktor Orban ile NATO konusunu görüşmek için sabırsızlandıklarını açıkladı.

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İsveç, Macaristan Başbakanı Orban'ın görüşme teklifini kabul etti

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Macar mevkidaşı Viktor Orban ile ülkesinin NATO üyeliği konusunda uygun zamanda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.

Kristersson, hükümetin internet sayfasından yayımladığı açıklamada, İsveç'in NATO üyeliği konusunda görüşme yapmak üzere kendisini Budapeşte'ye davet eden Orban'a teşekkür etti.

Daveti kabul ettiğini belirten Kristersson, Orban'a hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Uygun zamanda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ayrıca 1 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde de buluşma fırsatımız olacak. İsveç'in NATO üyeliğinin Macaristan Parlamentosunda onaylanması da ikili ilişkilerimizin gelişmesine ve sağlam zemine oturmasına yardımcı olacak."

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya platformu X'ten 23 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "İsveç'in NATO'ya katılımı hususunda müzakerelerde bulunmak üzere bugün Başbakan Ulf Kristersson'a Macaristan'ı ziyaret etmesi için davet mektubu gönderdim." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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