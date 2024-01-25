3 okul müdürüne Roboski soruşturması: Jandarma okullarından aldı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki üç okul müdürü hakkında Roboski Katliamı'na yönelik anma paylaşımı yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

JANDARMA TARAFINDAN OKULLARINDAN ALINDILAR

Eğitim-Sen Şanlıurfa Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, okul müdürleri görev yaptıkları okullardan jandarma tarafından alınarak ifade vermeye götürüldü.

Sendikadan yapılan açıklamada üç okul müdürünün adli ve idari soruşturma başlatıldığı, idari soruşturma neticesinde de görevden alma ve sürgün riskiyle karşı karşıya oldukları belirtildi.

Sendika ayrıca okul müdürlerinden ikisinin Whatsapp durum paylaşımlarında herhangi bir yorum olmadığını yalnızca olayın ardından kaldırılan cenaze görüntüleri olduğunu açıkladı.

Eğitim-Sen Şanlıurfa Şubesi'nin konuya dair yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

“28 Aralık 2011 yılında Şırnak ili Uludere ilçesine bağlı Roboski yerleşkesinde sınır ticareti yapan köylülere hava saldırısı sonucu 34 masum sivil katledilmiştir. Katliam ile ilgili soruşturma devam etmesine rağmen, failler bulunup yargı önüne çıkarılmamıştır. Bu nedenle Türkiye’nin birçok yerinde katliamın yıl dönümü ile ilgili demokratik ve insani tepkileri dile getirmek adına; basın açıklamaları, sosyal medya paylaşımları yapılarak faillerin bulunması ve yargı önüne çıkarılması için gündem oluşturulur.

Katliamın 12. yıldönümünde, 29 Aralık 2023 günü Şanlıurfa ili Halfeti ilçesinde görev yapan 3 Eğitim-Sen üyesi okul müdürü de demokratik tepkilerini göstererek yorum yapmaksızın Roboski Katliamı ile ilgili Whatsapp durumu yapmışlardır. Whatsapp durumu yapıldığı gün öğleden sonra okullarından İlçe Jandarma Komutanlığından görevli personeller tarafından ifadeleri alınmak üzere götürülmüşlerdir.

Daha sonra 3 üyemiz hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. İdari soruşturma neticesinde; üyelerimize Whatsapp durumu paylaşımı gerekçesi ile 3 üyemiz hakkında kınama cezası teklif edilmiştir. Müdürlük görevlerinin alınması ve sürgün edilme durumuyla karşı karşıya bırakılmışlardır.

"90'LI YILLARDA KARŞILAŞTIĞIMIZ KEYFİ UYGULAMALAR"

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde 28 Aralık 2011’de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 17’si çocuk 34 kişinin hayatını kaybettiği katliamın üzerinden 12 yıl geçmiştir. Bu katliamın fail ya da faillerini ortaya çıkarmakla sorumlu mülki amirlerin, bunu yapmak yerine yaşanan katliama duyarlılık gösteren üyelerimizi hedef almalarının hiçbir hukuki temeli yoktur.

Kaldı ki Whatsapp durum paylaşımlarının içeriğinde herhangi bir suç olmamakla beraber, 90’lı yıllarda sıkça karşılaştığımız fişleme ve keyfi soruşturmaların bir benzeri ile karşı karşıya olduğumuz izlenimini uyandırmaktadır.

Eğitim-Sen olarak, dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın ‘insanlığa karşı suç’ niteliğinde olan bütün katliamları ayrım yapmaksızın lanetliyoruz. Roboski katliamının sorumluları yargı önünde hesap verene kadar, sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bu süreçte Eğitim- Sen ailesi olarak mağduriyete uğrayan üyelerimizin yanında olduğumuzu hukuki ve fiili olarak destek sunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”

NE OLMUŞTU?

28 Aralık 2011’de Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde 19’u çocuk 34 kişinin savaş uçakları katledilmiş, şu ana dek katliamla ilgili hiçbir kamu görevlisi ceza almamıştı.