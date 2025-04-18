Aydın’da Termometreler Yazı Müjdeledi
Termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği Aydın'da vatandaşlar gölge arayışına girdi. Uzmanlardan "öğle saatlerinde dışarı çıkmayın" uyarısı geldi.
Baharın gelişiyle birlikte yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselmeye başlarken, Aydın adeta yazdan bir kesit sunuyor.
Nisan ayında ortalama 23,2 dereceyle yetinen şehirde termometreler öğle saatlerinde 30 dereceyi gösterdi. Atatürk Kent Meydanı’nda güneşin etkisini hissettiren sıcaklıklar, vatandaşları gölgelik alanlara yönlendirdi.
Serinlemek isteyen Aydınlılar park ve bahçelere akın ederken, uzmanlar özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.
Meteoroloji verileri, önümüzdeki haftalarda sıcaklıkların 28-30 derece aralığında seyredeceğini gösteriyor.
Kaynak: İHA