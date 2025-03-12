Aydın’da Şüpheli Kadın Ölümü: Yol Kenarında Başından Vurulmuş Halde Bulundu

Aydın’da 35 yaşındaki bir kadın, yol kenarındaki otomobilin yanında başından silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Aydın’da Şüpheli Kadın Ölümü: Yol Kenarında Başından Vurulmuş Halde Bulundu

Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Madran Mahallesi Kale Mevkiinde akşam saatlerinde, vatandaşlar yol kenarında otomobilin yanında bir kadını kanlar içerisinde buldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli’nin (35) hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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