Elazığ'da Çığ Altında Kalmıştı! Sevinden Haber Geldi

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bir vatandaş meydana gelen çığın altında kaldı. Çığ altında kalan vatandaş S.T. isimli kişi yakınları tarafından kurtarıldı.

Elazığ'da Çığ Altında Kalmıştı! Sevinden Haber Geldi

Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Yoncabayır köyünde edinilen bilgiye göre, köyün yüksek kesimlerine gezmeye giden S.T. (52), meydana gelen çığın altında kaldı. Bir süre kendisinden haber alamayan ailesi ve arkadaşları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirerek kaybolan vatandaşı aramaya çıktı.

YAKINLARI KURTARDI

Köyden 4 kilometre uzakta yaşanan çığın altında olan vatandaşı fark eden yakınları, çığ altında kalan şahsı bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hafif yaralanan S.T. Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, olay yerinde inceleme başlatırken, yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Kaynak: İHA

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