Erciyes’te Çığ Düştü! Kayak Yapan Bir Kişi Son Anda Kurtuldu! Korku Dolu Anlar Kameraya Yansıdı

Türkiye'nin kış sporları için en çok tercih ettiği yerlerden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ düştü. Korku dolu anlar kameraya yansıdı. Ayrıca görüntülerde kayak yapan bir kişinin kar kütlesi altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

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Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ düştü. Çığ düşme anı kameraya yansırken, kayak yapan bir kişinin kar kütlesi altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Erciyes Dağı Ottoman mevkiinde ufak çaplı çığ düşmesi sonucu bölgeye AFAD, jandarma, JAK ve Erciyes A.Ş. ekipleri sevk edildi. Kurtarma köpeklerinin de katılımıyla yapılan kontrollerde çığ altında herhangi bir kişinin kalmadığı belirlendi. Öte yandan çığ düşme anı, bölgede bulunan turistlerce saniye saniye kaydedildi. Kayak yapan bir kişinin kar kütlesi altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

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Kaynak: İHA

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