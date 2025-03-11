Adana'da Kan Donduran Olay! Arıza Yapan Aracını Kenara Çekti, Gördüğü Manzara Karşısında Şoke Oldu

Adana'da arıza yapan aracını yol kenarına çeken bir kişi, çevrede dolaşırken dere yatağında insan kemikleri ve kafatasının bulunduğunu fark etti. Kemikler ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, uzun süredir bölgede bulunduğu öğrenildi.

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Adana'da Kan Donduran Olay! Arıza Yapan Aracını Kenara Çekti, Gördüğü Manzara Karşısında Şoke Oldu

Adana'nın Ceyhan ilçesi otoban bağlantı yolu Esentepe Kavşağı yakınlarında aracı arıza yapan bir kişi, otomobilini yol kenarına çekti. Çevrede bir süre dolaşan şahıs, dere yatağında insan iskeleti olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Polisin çevrede yaptığı incelemenin ardından insan kemikleri ve kafatası olay yerinden alınarak Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Uzun süredir orada olduğu belirlenen iskelet, cinsiyeti, kimliği ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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