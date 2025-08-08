Aydın'da Şoke Eden Olay! Eşini Polis Zoruyla Doğumhaneden Kovdurdu

Aydın’da gece yarısı doğum yapmak için hastaneye giden kadın, polis zoruyla eşini hastaneden kovdurdu. Kadının talebi üzerine eşi, güvenlik ve polis tarafından hastane çevresinden uzaklaştırıldı. Kadının hastaneye bir kadın sığınma evinden geldiği ortaya çıktı.

Aydın'da Şoke Eden Olay! Eşini Polis Zoruyla Doğumhaneden Kovdurdu
Dün gece Aydın Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde yaşanan ilginç olay görenleri çok şaşırttı. Gece yarısı hastaneye doğum yapmaya gelen bir kadın, kendisine eşlik etmek isteyen eşini istemediğini vurgulayarak hastane güvenliğinin eşini hastaneden çıkarmasını talep etti.

Kadının talebi üzerine hastane güvenliği adamı hastaneden dışarı çıkarmak isteyince, adam bu duruma itiraz ederek eşine refakat etmek istediğini ısrarla vurguladı. Kadın da geri adım atmayınca bu kez devreye hastane polisi girdi.

KADIN SIĞINMA EVİNDEN GELMİŞ

Kadının talebi üzerine hastane polisi aracılığı ile bölgede rutin devriye görevini yapan birkaç ekip Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’ne sevk edilerek, 112 Komuta Merkezi’nin talimatıyla eşi hastaneye gelen adam hastane çevresinden de uzaklaştırıldı.

Kadının korunması ve kadın hakları kapsamında kadının eşinin hastaneden uzaklaştırıldığı ifade edildi. Hastaneye doğum yapmaya gelen kadının, kadın sığınma evinden geldiği belirtildi.

Kaynak: İHA

