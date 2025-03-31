Aydın'da Feci Kaza, Otomobil Devrildi 7 Kişi Yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin çocuk olduğunu öğrenilirken, yaralılar tedavi altına alındı.

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Aydın'da Feci Kaza, Otomobil Devrildi 7 Kişi Yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Hüseyin Çakıcı'nın (26) kullandığı otomobil, Fevzipaşa çevre yolu jandarma komutanlığı mevkisinde şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki Meryem Çakıcı (58), Mehmet Çakıcı (56), İlker Çakıcı (36), Elif Çakıcı (34), Mehmet Çakıcı (8) ve Mert Çakıcı (3) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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