Adıyaman'da Feci Kaza! 4 Yaralı

Kaza, Besni ilçesine bağlı Kurugöl Köyü mevkiinde meydana geldi. M.Ç. idaresindeki 27 TL 884 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü M.Ç. ile Ö.Ç., N.Ç. ve Y.Ç. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Vatandaşların da yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA