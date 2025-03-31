Kimsesiz Adamın Vasiyeti Duygulandırdı: Tüm Mal Varlığını Mehmetçik Vakfı'na Bağışladı

Amasya'da hastanede tedavi gören ve kimsesiz olan 70 yaşındaki Yaşar Uzun, hayatını kaybetti. Uzun'un hastanede bulunan eşyalarını toplayan personel, üzerinde "Vasiyetimdir" yazan bir not buldu. Notta, 11 yıl önce kaleme alınan vasiyetinde Uzun'un Gökmedrese Mahallesi'ndeki evini ve banka hesabındaki parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı ve cenaze masraflarının bu parayla karşılanmasını istediği belirtilmişti.

"DEVLET KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR"

Yaşar Uzun'un cenazesi, hastane personeli tarafından belediye gasilhanesine taşındı. Amasya Valisi Önder Bakan, cenaze namazının şehirdeki en büyük cami olan Sultan II. Bayezid Camii'nde kılınması talimatını vererek cenazeye katıldı ve Uzun'a Allah'tan rahmet diledi. Vali Bakan, "Devlet kimsesizlerin kimsesidir" diyerek, devletin her zaman kimsesizlerin yanında olduğunu vurguladı.

Uzun'un cenazesi, Gökmedrese Mahallesi Muhtarı Cem Yeni ve komşuları tarafından Memidede Mezarlığı'na defnedildi. Komşusu İbrahim Öksüz, Uzun'un çok sevilen biri olduğunu ve anlamlı bir bağış yaptığına değinerek, "Bayram gününe denk gelen anlamlı bir günde vefat etti" dedi.

Kaynak: İHA