Aydın Devlet Hastanesi'nde Korkutan Yangın: Hastalar Tahliye Edildi

Aydın Devlet Hastanesi'nde saat 18.00 sıralarında çamaşırhane ve ve terzihanenin bulunduğu alt katta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

Duman nedeniyle hastalar ve refakatçiler tahliye edilirken, kapılarda yoğunluk oluştu. İtfaiye ekipleri hastanenin arka kısmındaki yangın merdiveninin kapısını kırarak vatandaşların buradan güvenli bir şekilde dışarı çıkmasını sağladı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının ardından hızla bölgeye ulaşan itfaiye ve AFAD ekipleri, hastanedeki durumu kontrol altına aldı. AFAD Aydın İl Müdürü Yalçın Mumcu, olay yerine gelerek çalışmaların koordinasyonunu sağladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmaların sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Duman tahliyesi devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA