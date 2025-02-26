Çağrı Videolu mu Olacak Yazılı mı? Bakan Tunç'tan 'İmralı' Açıklaması

DEM Parti'nin İmralı'ya üçüncü kez gitmek için yaptığı başvuruya Adalet Bakanlığı tarafından onay verildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmralı'ya yapılacak üçüncü ziyaret hakkında açıklama yaptı. Bakan Tunç, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yapacağı çağrının videolu olmasının mevzuata aykırı olduğunu söyledi. Bakan Tunç, mevzuatta değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin "Görüşmeden sonra gerekli açıklamayı yaparız, şu an öyle bir durum söz konusu değil" dedi.

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Çağrı Videolu mu Olacak Yazılı mı? Bakan Tunç'tan 'İmralı' Açıklaması

DEM Parti'nin İmralı'ya üçüncü kez gitmek için yaptığı başvuruya Adalet Bakanlığı tarafından onay verildi. İmralı'ya yapılacak üçüncü ziyaret yarın gerçekleşecek. Görüşmede DEM Parti heyetinde Ahmet Türk de yer alacakken heyetin toplamda 7 kişiden oluşacağı açıklandı. Heyetin 28 Şubat Cuma günü kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı'ya üçüncü kez yapacağı ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrıya ilişkin konuşan Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

'VİDEOLU ÇAĞRI MEVZUATA UYGUN DEĞİL'

"Heyetteki DEM Partililer yarın bir görüşme gerçekleştirecek. O görüşmeden sonra açıklamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin tabii ki sonrasında bir gelişme olabilir. Daha önce de açıkladığımız gibi hükümlülerin cezaevlerinde nasıl görüşecekleri, avukatlarıyla nasıl görüşecekleri, yakınlarıyla nasıl görüşecekleri mevzuatımızda belli. Dolayısıyla hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesiyle ilgili mevzuatımız buna uygun değil.

Bu çerçevede Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında başlatmış olduğu önemli bir çalışma var. 'Terörsüz Türkiye' hedefi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrıya yönelik iradesi ortada. Tüm hedef burada terörsüz bir Türkiye. Terörün tamamen sonlandırılması. 40 yıldan bu yana bu ülkeye çok büyük zarar veren terör örgütünün kendini fesh etmesi. Tüm hedef bu. 40 yıldan bu yana çok şehitler verdik, çok maddi kayıplarımız oldu, manevi kayıplarımız oldu. Ülkemizin gelişmesinin önünde en büyük engel terör örgütüydü, terördü. Terörün her türlüsüyle mücadele eden bir ülke konumundayız. Önümüzdeki bu engeli kaldırma konusunda çabalara değer veriyoruz. Bu konuda özellikle terör örgütünün feshine yönelik bir açıklama yapılacaksa elbette bunun muhatabı terör örgütü elebaşı bu açıklamayı terör örgütüne yönelik yapacak. Ve terör örgütü de silah bıraktığı takdirde bu açıklamayı dikkate aldığı takdirde ülkemizin terörsüz bir Türkiye'ye adım atması noktasında önemli bir aşamaya geçilmiş olacak."

MEVZUATTA DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU MU?

Bakan Tunç, mevzuatta bir değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin ise "Yarın DEM Partililerin görüşmeleri bir gerçekleşsin, sonraki süreçte gerekli açıklamaları yaparız. Ama şu an öyle bir durum söz konusu değil" dedi.

DEM Parti Üçüncü Kez İmralı'ya Gidiyor, Tarih Belli OlduDEM Parti Üçüncü Kez İmralı'ya Gidiyor, Tarih Belli OlduSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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