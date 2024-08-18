Aydın, Bolu ve İzmir'deki Yangınların Korkunç Bilançosu Havadan Görüntülendi: Binlerce Ağaç Kül Oldu

Aydın, Bolu ve İzmir'de ormanlar cayır cayır yandı. Yanan alanlar drone ile havadan görüntülendi. Görüntüler, tahribatın boyutunu gözler önüne serdi. Ormanlardaki binlerce ağaç alevin etkisiyle kül oldu..

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Aydın, Bolu ve İzmir'deki Yangınların Korkunç Bilançosu Havadan Görüntülendi: Binlerce Ağaç Kül Oldu - Resim: 1

Aydın, Bolu ve İzmir'de orman yangınları çıktı. Yangınlarda hasar gören alanlar drone ile görüntülendi. Havadan çekimler, yangının büyüklüğünü ve yanan alanları net bir şekilde gösterdi. Alevlerin etkisiyle zarar gören ağaçlar küle döndü...

Kaynak: AA

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