'Aya Benzer' şarkısı bu kez herkesi ağlattı: Babala TV'de duygusal anlar

Oğuzhan Uğur'un sunduğu "Mevzular Açık Mikrofon Deprem Özel" bölümü yayınlandı. Programa bir depremzede ile şarkıcı Mustafa Sandal arasında geçen diyalog damga vurdu.

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YouTube'da yayınlanan ve Oğuzhan Uğur'un sunduğu Babala TV'deki Mevzular Açık Mikrofon programının 'Deprem Özel' bölümü yayınlandı. Programın her saniyesi izleyenleri gözyaşlarına boğsa da bir kısmı sosyal medyada gündem oldu.

Ailesinden kayıplar verdiği söyleyen depremzede Mustafa Sandal'dan 'Aya Benzer Yüreğim'den kısa bir bölüm söylemesini rica etti.

Ünlü şarkıcıya gittiği konseri hatırlatıp "Oraya ben Çiğdem ile gelmiştim. Çiğdem benim en büyük kaybım. Sizi çok seviyordu. O dünya iyisi bir kızdı. Rica etsem Çiğdem için çok az "Aya Benzer Yüreğim" şarkısını söyler misiniz?" dedi.

Mustafa Sandal'ın şarkıyı söylemesi ile gözyaşları sel oldu. Programın bu bölümü sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı.

Sosyal medyada programın bu bölümüne; 'İzlerken bende çok ağladım', 'Mahvoldum', Bu şarkıyı dinlerken ağlayacağım hiç aklıma gelmezdi' 'Paramparça oldum' gibi yorumlar yapıldı.

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