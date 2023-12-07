Avukat Selin Nakıpoğlu'ndan Furkan Karabay'ın gözaltına alınmasına tepki: Haber alamayacak duruma geleceğiz!
Gerçek Gündem editörü gazeteci Furkan Karabay'ın polis zoruyla Çağlayan Adliyesi'ne ifadeye götürülmesi avukat Selin Nakıpoğlu tepki gösterdi. Nakıpoğlu, "Karabay'ın adresi gayet açık olmasına rağmen polis zoruyla ifadeye götürülmesi tercih edilmiştir" dedi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın HSK'ye gönderdiği mektupla kamuoyu gündemine gelen Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un, gazeteci Furkan Karabay hakkında 'iftira' ve 'hakaretten' suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
Altun'un suç duyurusunun ardından bu sabah evinden gözaltına alınan Karabay, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.
"HABER ALAMAYACAK DURUMA GELECEĞİZ"
Karabay'ın gözaltına alınmasının ardından Gerçek Gündem'e konuşan avukat Selin Nakıpoğlu, "Furkan Karabay'ın adresi gayet açık olmasına rağmen polis zoruyla ifadeye götürülmesi tercih edilmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın, HSK'ye gönderdiği mektupla kamuoyu gündemine gelen Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un haberleştirilmesi gazetecilik görevidir. Gazetecilerin üzerindeki baskıya ses çıkarmazsak bu gidişle haber alamayacak duruma geleceğiz" dedi.
Öte yandan Karabay'ın, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki ifade işlemleri tamamlanırken, savcılığın kararı bekleniyor.
Kaynak: Gerçek Gündem