Kuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna yurt dışına çıkış yasağı

Avrasya Tünel çıkışı Kennedy Caddesi Zeytinburnu istikametinde bir kuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi.

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Kuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna yurt dışına çıkış yasağı

İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada yaralanan motosikletli kurye hayatını kaybetti.

Mohamed Hassan Shekh Mohamud'un, ifadesi alındıktan sonra serbest kaldığı bildirilmişti.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi.

NE OLMUŞTU?

Avrasya Tünel çıkışı Kennedy Caddesi Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, 16 AFL 804 plakalı motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer sahil yolunda seyir halindeyken motosikletinin hızını yavaşlatarak yol kenarında duraklamak istedi.

Aynı istikamette 06 CD 4581 plakalı otomobiliyle ilerleyen Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı motosiklet sürücüsünü ambulans ile Samatya Eğitim ve Araştırma hastanesinde götürdü ve Göçer yoğum bakımda tedavi altına alındı. Somali Cumhurbaşkanın oğlu ise polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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