Aile içi cinsel istismarla suçlanan Ender Saraç sosyal medyadan açıklama yaptı

Son günlerde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Dr. Ender Saraç, sosyal medyadan açıklama yaptı.

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Aile içi cinsel istismarla suçlanan Ender Saraç sosyal medyadan açıklama yaptı

Eşi Benan Saraç’tan şiddet gördüğü ve aile içi cinsel istismar başta olmak üzere hakkında birçok iddia bulunan Dr. Ender Saraç, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Son günlerde, 2013’te Benan Saraç ile nikah masasına oturan doktor ve yazar Ender Saraç özel hayatıyla gündeme geliyor.

Dr. Ender Saraç hakkında başka bir erkekle cinsel ilişki yaşadığı ve aile içi cinsel istismar görüntüleri paylaşılmıştı.

Saraç, hakkındaki iddialara ilişkin sosyal medyadan kısa bir açıklama yaptı. Saraç, “Allah kuru iftiradan saklasın” diye yazdı.

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Şiddet doktor
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