İYİ Partili isim 'çark etti': Yanıkömeroğlu'nun istifası için 'İmamoğlu satın aldı' diyen vekil yorumunu sildi

İYİ Parti’nin yerel seçimlerde iş birliğini reddetmesinin ardından partide çatlaklar sürerken, son olarak İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da partisinden istifa etti.

Yanıkömeroğlu’nun istifasını duyurmasının ardından, İYİ Parti Ankara milletvekili Yüksel Arslan bir haberin altına ‘İmamoğlu satın aldı” ifadelerini yazdı.

İYİ Partili Arslan gelen tepkilerin ardından paylaşımını hemen sildi.

Arslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Özel Kalem Müdürlüğü ve ABB İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem