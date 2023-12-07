Asansörü düşen Yozgat KYK Yurdu'ndan 'pes' dedirten açıklama: Düşmedi, aşağı indi

Yozgat Sürmeli KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda asansör düştüğü ve 2 öğrencinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Konuyla ilgili sosyal medyada onlarca video ve paylaşım yapıldı. Yaşanan olayın ardından öğrenciler tepki gösterirken yurt müdürü ”Beğenmiyorsanız özel yurda gidin” ifadelerini kullandı.

Diğer bir videoda ise müdürün öğrencilere parmak saklayarak "Vermeyeceksin gazeteye, hangi sol gazeteye vereceksin” diyerek tehditler savurduğu görüldü.

DÜŞMEDİ, AŞAĞI İNDİ

Yeniçağ'dan Ayşe Memiş Çimen'in aradığı Yozgat KYK İl Müdürlüğü ise olayla ilgili skandal bir açıklamada bulundu. KYK İl Müdürlüğü “Asansör düşmedi aşağıya indi yaralı yok.“ açıklamasını yaptı. İl Müdürlüğü “Ambulans geldiğine dair videolar var" sorusunun ardından “Yaralı yok ama belki sadece panik olabilir” yanıtını verdi.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan ve yurt müdürünün “Beğenmiyorsanız özel yurda gidin”, “Hangi gazeteye haber vereceksiniz”, Haber vermeyeceksiniz” tehditlerinin sorulması üzerine konuyla ilgili bir açıklama yapılamayacağı aktarıldı.

Ayrıca müdürlük asansör bakımlarının yeni yapıldığını açıkladı.