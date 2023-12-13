Odanın sahibi terör savcısı çıktı! Başsavcılık soruşturma başlattı

Yargı mekanizmasının siyasi ve adli dosyalarda tahribata uğradığı günlerde, avukat-savcı-hakim ilişkileri de tartışma yaratan seviyelere geldi.

Kimi avukatlar, savcı ve hakimlerle olan kişisel ilişkileri ve iş takipleriyle dosyalar üzerinden istenilen kararları aldırtırken, rüşvet iddialarının merkezindeki Çağlayan Adliyesi’nden paylaşılan bir fotoğraf tepki çekti.

“BEN ASLA KAYBETMEM”

Tekışık Hukuk ve Danışmanlık Kurucu Avukatı Buket Nurşah Tekışık, Instagram hesabından bir savcının odasında çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

İstanbul Barosu’na üye Avukat Tekışık’ın paylaştığı fotoğraflara “Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim” notunu düştüğü görüldü. Tekışık, fotoğrafların gündeme gelmesinin ardından Instagram hesabını askıya aldı.

SAVCI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gerçek Gündem’in adliye kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Tekışık’ın fotoğraf çekildiği oda bir terör savcısına aitti.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğrafın çekildiği odanın sahibi olan terör savcısı hakkında idari soruşturma başlattı.

Ayrıntılar geliyor...