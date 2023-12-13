Odanın sahibi terör savcısı çıktı! Başsavcılık soruşturma başlattı

Rüşvet iddialarının merkezindeki Çağlayan Adliyesi’nde, Avukat Nurşah Tekışık’ın fotoğraf çekildiği odanın sahibi terör savcısı çıktı. Gerçek Gündem'in adliye kaynaklarından edindiği bilgiye göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı hakkında soruşturma başlattı.

Furkan Karabay Furkan Karabay
Son Güncelleme:
Odanın sahibi terör savcısı çıktı! Başsavcılık soruşturma başlattı

Yargı mekanizmasının siyasi ve adli dosyalarda tahribata uğradığı günlerde, avukat-savcı-hakim ilişkileri de tartışma yaratan seviyelere geldi.

Kimi avukatlar, savcı ve hakimlerle olan kişisel ilişkileri ve iş takipleriyle dosyalar üzerinden istenilen kararları aldırtırken, rüşvet iddialarının merkezindeki Çağlayan Adliyesi’nden paylaşılan bir fotoğraf tepki çekti.

“BEN ASLA KAYBETMEM”

Tekışık Hukuk ve Danışmanlık Kurucu Avukatı Buket Nurşah Tekışık, Instagram hesabından bir savcının odasında çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

İstanbul Barosu’na üye Avukat Tekışık’ın paylaştığı fotoğraflara “Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim” notunu düştüğü görüldü. Tekışık, fotoğrafların gündeme gelmesinin ardından Instagram hesabını askıya aldı.

Odanın sahibi terör savcısı çıktı! Başsavcılık soruşturma başlattı - Resim : 1

SAVCI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gerçek Gündem’in adliye kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Tekışık’ın fotoğraf çekildiği oda bir terör savcısına aitti.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğrafın çekildiği odanın sahibi olan terör savcısı hakkında idari soruşturma başlattı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler
Savcı Furkan Karabay Başsavcı Avukat Soruşturma
Son Güncelleme:
Memurları sefalete mahkum ettikten sonra... Lojmanları satan AKP tayin taleplerinden sonra lojman yapma kararı aldı! Lojmanları satan AKP tayin taleplerinden sonra lojman yapma kararı aldı!
Seçil Erzan davasında futbolcuların başvurusuna ret! Seçil Erzan davasında futbolcuların başvurusuna ret!
129 yıllık şirketin sonu! İflası duyuruldu, çalışanlar işten çıkarılıyor 129 yıllık şirketin sonu! İflası duyuruldu, çalışanlar işten çıkarılıyor
400 mağazaya sahip dev şirket iflas etti! Mağazaları kapatılıyor 400 mağazaya sahip dev şirket iflas etti! Mağazaları kapatılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve yağmur geliyor, hava buz kesecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve yağmur geliyor, hava buz kesecek!
Kademeli emeklilik için teklif sunuldu: 1999-2008 arasındaki sigortalılar dikkat Kademeli emeklilik için teklif sunuldu: 1999-2008 arasındaki sigortalılar dikkat
Naci Görür, İstanbul depremi için özellikle o bölgeyi uyardı: ‘9 şiddetini bulacak…’ Naci Görür, İstanbul depremi için özellikle o bölgeyi uyardı: ‘9 şiddetini bulacak…’
Haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu Haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu
İşverenler onları arıyor: En çok eleman ihtiyacı olan 10 meslek açıklandı En çok eleman ihtiyacı olan 10 meslek açıklandı