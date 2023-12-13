Memurları sefalete mahkum ettikten sonra... Lojmanları satan AKP tayin taleplerinden sonra lojman yapma kararı aldı!

İktidara gelişinin ardından birçok kez lojmanları satışa çıkaran AKP, memurları sefalete mahkum ettikten sonra bu kez lojman inşa ettirmeye soyundu.

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, özellikle büyükşehirlerde artan kira masrafları, lojman satışlarıyla sık sık gündeme gelen iktidarı bu kez lojman inşa etmeye zorladı.

Kayaoğlu’nun haberinde, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde görev yapan devlet memurlarının hayat şartları zorlaşırken, memurlara yönelik yeni bazı imkânlar için hazırlık yapıldığı öne sürüldü.

İçişleri Bakanlığı polisler için kolları sıvarken, büyükşehirlerde görev yapan polislere için lojman imkânı verilmesi için düğmeye basıldı.

Projenin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafınan açıklanması beklenirken, TOKİ ile yapılacak iş birliği ile bekar polislere lojman yapılacak ve daireler 1+1 olacak.

İstanbul’da görev yapan polislerin en az yüzde 20’sinin kira ve barınma sıkıntısının giderileceği ifade ediliyor.

ERDOĞAN’IN SEÇİM BEYANNAMESİNDE DE YER ALMIŞTI

AKP’nin 14 Mayıs seçiminden önce yayımladığı seçim beyannamesinde kamu çalışanlarının sosyoekonomik şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağı ifadeleri yer almıştı.

Haberde AKP kaynaklarına dayandırılan bilgide, vaadin gerekçesi “Metropol kentlerde kiralar başta olmak üzere maliyetler yükseldi. Özel sektör çalışanları bir şekilde bu maliyetlerin karşılanması için destekleniyor. Ama kamu çalışanlarının böyle bir durumu yok. Mesela küçük bir şehirde aldığı maaşla geçinebilirken, tayini İstanbul’a veya Ankara’ya çıkıyor. Gitmeme gibi bir durumu da olmuyor. Sadece kira maliyeti bile zorlayan bir durum. Böyle olunca da hayat şartları ile maliyetler arasında büyük bir dengesizlik ortaya çıkıyor. Bu dengesizliği giderecek adımlar olacaktır. Polis, öğretmen gibi meslekler için lojman imkânı verilmesi gündeme gelebilir” diye açıklanmıştı.