Kadıköy ve Eminönü'ne girişler paralı oluyor

İstanbul'un önemli merkezlerinden Eminönü'ne girişlerin paralı olması planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Avrupa Birliği finansmanıyla hayata geçirdiği İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’nın (SKUP) ikinci aşamasına geçildiğini ve yeni aşamayla birlikte Eminönü, Kadıköy gibi yerlere özel araç girişlerinin, bölgede trafiği azaltmak için paralı hale getirilmesi söz konusu.

Sözcü’de yer alan habere göre söz konusu planda, kent içi ulaşımda enerji verimliğini artırmak, ulaşımdan kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak ve kentsel hava kalitesini artırmak üzere Tarihi Yarımada, Kadıköy, Beyoğlu gibi merkezi alanlarda otomobil kullanımını caydırıcı önlemler geliştirilecek. Özel otomobiller belirli bölgelere ücretli olarak girebilecek. Yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda, otomobil kullanımını ve trafik hızını azaltıcı uygulamaların geliştirilmesi hedefleniyor.