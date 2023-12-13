Koruması ve şoförü darp etmişti: 'Ters yönden giden başsavcı' dosyası hasır altı edildi

Avukat Bülent Akbay aracıyla İskenderun Adliyesi yakınlarında seyir halindeyken ters yönden sokağa giren İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı’nın makam aracıyla karşılaştı ve kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldu. Bunun üzerine Akbay ile başsavcının şoförü ve koruması araçtan inerek tartışmaya başladı. İddiaya göre bir süre sonra şoför ve koruması, Akbay’ı darp etti. Bu sırada başsavcı Muhammet Emin Ünalan’ın da araçta olduğu ve Akbay darp edilirken izlediği iddia edildi.

Yaşananlar üzerine Akbay, başsavcıyla görüşmek için adliyenin beşinci katında bulunan makam odasına gitti. Makam odasından çıkan başsavcının şoförü ve koruması iddiaya göre Akbay’ı darp edip, uzaklaştırdı. Darp edilen avukat Bülent Akbay, başsavcı, şoför ve koruma hakkında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunarak kamu davası açılmasını talep etti.

GÖRÜNTÜ YOKMUŞ

T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre; soruşturma kapsamında Akbay’ın darp edilme anına ilişkin MOBESE kayıtları talep edildi. Ancak gelen yanıtta darp anına ilişkin görüntü kaydının olmadığı belirtildi.

Akbay’ın adliyede tartaklandığı ana ilişkin görüntüler ise dosyaya girdi. Görüntülerde, Akbay’ın başsavcı ile görüşmek için beklerken itilerek uzaklaştırıldığı görülüyor.

ARAÇ TERS YÖNE GİRDİ, TABELA SÖKÜLDÜ

Buna karşılık, makam aracının “girilmez” levhasının olmasına rağmen ters yönden sokağa girdiğine yönelik görüntüler dosyaya girdi.

Bu görüntülerin dosyaya girmesinin hemen ardından, söz konusu sokağın girişinde yer alan, “girilmez” levhasının yerinden söküldüğü anlaşıldı.

Olaya karışan koruma polisinin bir başka yerde görevlendirildiği, Hakimler Savcılar Kurulu ile İçişleri Bakanlığı’nın ise olayı soruşturmaları için müfettiş görevlendirdiği Türkiye Barolar Birliği’ne bildirildi.

BAŞSAVCILIK “KONTROLLÜ ŞEKİLDE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ” DEMİŞTİ

İskenderun Başsavcısı Ünalan, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “…içerisinde Cumhuriyet Başsavcısının da olduğu makam aracına yol vermeyerek geçişine engel olması üzerine şoför tarafından önce korna çalarak uyarılmıştır, ardından aracın makam aracı olduğu ve trafikte geçiş önceliğinin bulunduğu Bülent Akbay’a hatırlatılmıştır. Avukat Bülent Akbay’ın agresif tavırlar sergileyip hakaret ederek, bununla da yetinmeyip koruma polisine fiziki müdahalede bulunması üzerine, koruma polisi tarafından Bülent Akbay kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirilmiştir” denilmişti.

Açıklamada, Akbay’ın adliyede darp edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı da öne sürülmüştü.