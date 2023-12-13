Yeşilçam'ın usta yönetmeni Yılmaz Atadeniz hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ustalarından, yönetmen Yılmaz Atadeniz hayatını kaybetti.

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Yeşilçam'ın usta yönetmeni Yılmaz Atadeniz hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta yönetmenlerinden Yılmaz Atadeniz 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sarıyer Eftal Hastanesi’nde 1 haftadır tedavi gören Yılmaz Atadeniz’in kaybını duyuran kızı Işık Atadeniz, "Babama Covid teşhisi konuldu. Ciğerlerinde enfeksiyon oluşunca yoğun bakıma alındı. Bu sabah da kaybettik" ifadelerini kullandı.

Usta yönetmen yarın yapılacak cenaze töreninin ardından Aşiyan Mezarlığı’na defnedilecek.

YILMAZ GÜNEY’İN ‘ÇİRKİN KRAL’ FİLMİNİN YÖNETMENİYDİ

Atadeniz, Yılmaz Güney'in ün kazandığı 'Çirkin Kral' filmlerinin de yönetmeniydi.

Atadeniz sanat hayatı boyunca 100’den fazla filmin yönetmen koltuğunda otururken, 34 filmin de senaryosuna imzasını atmışyı.

YILMAZ ATADENİZ KİMDİR?

1932, İstanbul doğumlu olan Yılmaz Atadeniz, 60 yıldan fazla süredir Türk sinemasına bir fiil emek vermiş, yönetmenliğin yanı sıra senaristliğe ve yapımcılığa da soyunmuş duayen bir sinemacıdır.

İlk ve orta öğrenimini Bebek ve Gazi Osman Paşa okullarında, lise eğitimini ise Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamlamıştır. 1951 yılında ağabeyi Orhan Atadeniz'in teşvik etmesiyle sinema dünyasına adım atan Atadeniz kurgucu ve yönetmen yardımcılığı gibi pozisyonlarda çalışmıştır. Yeşilçam'ın emektar isimleri Faruk Kenç, Atıf Yılmaz, Nejat Saydam ve Sırrı Gültekin'le çalıştıktan sonra 1963'te ilk uzun metrajlı filmi 'Yedi Kocalı Hürmüz'ü çekmiştir. Sonrasında Türkiye'de henüz gerekli donanım ve teknoloji yokken Hollywood bilimkurgu ve Western yapımlarını, kendi yöntemlerince Yeşilçam'a uyarlamıştır.

Sine-İş Sendikası başkanlığının yanı sıra 'Atadeniz Film' adında bir de yapım şirketi vardır. 1963 yılından bu yana ürettiği 100'ün üzerinde eser bulunmaktadır.

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