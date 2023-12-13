Seçil Erzan davasında futbolcuların başvurusuna ret!

Seçil Erzan davasında, futbolcuların 'Zararı banka karşılasın' başvurusu reddedildi.

Son Güncelleme:
Seçil Erzan davasında futbolcuların başvurusuna ret!

Denizbank Levent Büyükdere Caddesi'ndeki şubesinde "özel kapalı fon" sistemiyle aralarında ünlü futbolcuların bulunduğu 19 kişinin şube müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Savcılığın "Bankacılık zimmeti" yönünden verdiği takipsizlik kararına yapılan itirazların reddedildiği bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler
Seçil Erzan Fatih Terim Fonu dolandırıcılık
Son Güncelleme:
Koruması ve şoförü darp etmişti: 'Ters yönden giden başsavcı' dosyası hasır altı edildi 'Ters yönden giden başsavcı' dosyası hasır altı edildi
Kadıköy ve Eminönü'ne girişler paralı oluyor Kadıköy ve Eminönü'ne girişler paralı oluyor
Kahve acı veya köpüksüz mü oluyor? 1 çay kaşığından az bunu ekleyin tadı değişiyor Kahve acı veya köpüksüz mü oluyor? 1 çay kaşığından az bunu ekleyin tadı değişiyor
Komşuculuk nedir bilmeyen 3 burç - Bu burçlarla aynı binadaysanız yandınız Komşuculuk nedir bilmeyen 3 burç - Bu burçlarla aynı binadaysanız yandınız
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve yağmur geliyor, hava buz kesecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve yağmur geliyor, hava buz kesecek!
Kademeli emeklilik için teklif sunuldu: 1999-2008 arasındaki sigortalılar dikkat Kademeli emeklilik için teklif sunuldu: 1999-2008 arasındaki sigortalılar dikkat
Naci Görür, İstanbul depremi için özellikle o bölgeyi uyardı: ‘9 şiddetini bulacak…’ Naci Görür, İstanbul depremi için özellikle o bölgeyi uyardı: ‘9 şiddetini bulacak…’
Haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu Haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu
Görüntüler ortaya çıktı: Halil Umut Meler'in tekmelenmesinde VIP detayı Halil Umut Meler'in tekmelenmesinde VIP detayı