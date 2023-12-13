Seçil Erzan davasında futbolcuların başvurusuna ret!
Seçil Erzan davasında, futbolcuların 'Zararı banka karşılasın' başvurusu reddedildi.
Denizbank Levent Büyükdere Caddesi'ndeki şubesinde "özel kapalı fon" sistemiyle aralarında ünlü futbolcuların bulunduğu 19 kişinin şube müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Savcılığın "Bankacılık zimmeti" yönünden verdiği takipsizlik kararına yapılan itirazların reddedildiği bildirildi.
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