Avrupa kulüplerinin gözü Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçındaydı: Genç yıldızı izlediler

Avrupa ekipleri Las Palmas, Lazio ve Atalanta Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında genç yıldızı izledi.

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Avrupa kulüplerinin gözü Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçındaydı: Genç yıldızı izlediler

İspanya'nın La Liga ekiplerinden Las Palmas, dün akşam oynanan Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında bir yıldız adayını izledi. Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Bu heyecan dolu karşılaşmada İspanyol scoutlar da yer aldı.

Çaykur Rizespor'un başarılı stoperi Emirhan Topçu, gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çekti. Ajansspor'un haberine göre; Las Palmas'ın yanı sıra Serie A temsilcileri Lazio ve Atalanta da 23 yaşındaki oyuncuyu izledi.

Beşiktaş deplasmanında savunmadaki performansıyla dikkat çeken Emirhan Topçu, 3-2 kaybettikleri maçta Siyah-Beyazlıların filelerini havalandırdı. 68. dakikada Shelvey'in ortasında Emirhan Topçu, kafayla topu Mert Günok'un sağından ağlarla buluşturdu ve Rizespor beraberliği yakaladı.
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