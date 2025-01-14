AVM’de Metrelerce Yükseklikten Aşağı Düşmüştü! Sezer Pekruh’a Acı Veda

Ankara’da alışveriş merkezinin tavan arasında çalışırken çöken zeminden aşağı düşerek hayatını kaybeden 50 yaşındaki Sezer Pekruh, sevenleri tarafından toprağa verildi.

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AVM’de Metrelerce Yükseklikten Aşağı Düşmüştü! Sezer Pekruh’a Acı Veda

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, Kudüs Caddesi'ndeki AVM'de dün saat 17.00 sıralarında makine bakım personeli olarak çalışan 50 yaşındaki Sezer Pekruh’un bastığı alçıpan zemin çökmüştü. İşçi metrelerce yükseklikten yürüyen merdivenlerin üzerine düşmüştü.

AVM’de Metrelerce Yükseklikten Aşağı Düşmüştü! Sezer Pekruh’a Acı Veda - Resim : 1

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Pekruh, son yolculuna uğurlandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Sezer Pekruh'un cenazesine ailesi, yakınları ve iş arkadaşları katıldı.

AVM’de Metrelerce Yükseklikten Aşağı Düşmüştü! Sezer Pekruh’a Acı Veda - Resim : 2

Pekruh, Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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