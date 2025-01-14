AVM’de Metrelerce Yükseklikten Aşağı Düşmüştü! Sezer Pekruh’a Acı Veda

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, Kudüs Caddesi'ndeki AVM'de dün saat 17.00 sıralarında makine bakım personeli olarak çalışan 50 yaşındaki Sezer Pekruh’un bastığı alçıpan zemin çökmüştü. İşçi metrelerce yükseklikten yürüyen merdivenlerin üzerine düşmüştü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Pekruh, son yolculuna uğurlandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Sezer Pekruh'un cenazesine ailesi, yakınları ve iş arkadaşları katıldı.

Pekruh, Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA