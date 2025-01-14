Aylar Sonra Gelen Korkunç İtiraf... 4 Yaşındaki Çocuğunu Boğup Çöplüğe Atmış

Yozgat'ta, 4 yaşındaki çocuğu için emniyete kayıp ihbarında bulunan anneden korkunç bir itiraf geldi. Çelişkili ifadeleri dikkat çeken anne, çocuğunu geçen sene temmuz ayında boğarak çöplüğe attığını söyledi.

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Aylar Sonra Gelen Korkunç İtiraf... 4 Yaşındaki Çocuğunu Boğup Çöplüğe Atmış

Günün en korkunç haberi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden geldi. M.S. (34) isimli kadın, 11 Ocak'ta eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç'nin kaybolduğunu emniyete bildirdi.

Emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etti. Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

CANSIZ BEDENİ BULUNAMADI

Emniyet ekipleri, kadavra köpekleriyle çöplükte arama yaptı. Ceset bulunamayınca aramaya son verildi.

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Kaynak: AA

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