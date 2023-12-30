AVM'de intihar girişiminde bulunan kişinin eşi konuştu: Devlet büyüklerine ne diyeyim, fakirin halinden anlamıyorlar

İstanbul'un Maltepe ilçesinde önceki gün bir alışveriş merkezinde (AVM) "Açım, çocuklarım aç, borcum var" diyerek intihar girişiminde bulunan Yılmaz Çakır'ın eşi Leyla Gedik, "Devlet büyüklerine ne diyeyim. Fakirin halinden anlamıyorlar. İşte biz bu durumdayız. Onların karnı tok sırtı pek ne diyeyim ki. Eşim benimle gelip kağıt toplamaya çıkıyordu. Şimdi gelemez" dedi.

Maltepe'deki bir AVM'de önceki gün bir kişi "Açım, çocuklarım aç, borcum var" diyerek intihar girişiminde bulundu. Çok sayıda kemiği kırılan ve halen ağır yaralı şekilde hastanede tedavisi süren 42 yaşındaki Yılmaz Çakır'ın eşi Leyla Gedik, yaşadıkları sıkıntıları, içinde bulundukları durumu ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

'DOKTORLAR YÜRÜYEBİLMESİ MUCİZE DEDİ'

İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki 4 çocuk annesi Leyla Gedik, akşamları kağıt toplamaya çıktığını, marketlerden kapıya koyduğu, tarihi geçmiş ürünleri alıp onları çocuklarına yedirdiğini söyledi.

Gedik, "Birisi ona gıda yardımı yapacakmış o yüzden oraya gitti. Sonrası ne oldu, nasıl oldu bilmiyorum. Oraya çıkmış. Doktorlar eşimin düştüğünü durumunun çok kötü olduğunu söylediler. Hastaneye gittim, eşimin her tarafı kırık. Ayaklarında, belinde kırık var. Yürümeyecek hale gelmiş. Doktorlar 'Yürüyebilir ama bir mucize' diyorlar" şeklinde konuştu.

Eşinin işsiz olduğunu dile getiren Leyla Gedik, "Eşim utangaçtı biraz. Kendinden utanıyordu çalışamıyor diye. İş bulacaktı ama psikolojisi bozuktu. Onun için doğru düzgün bir iş bulamadı. Daha önce hamallık yapıyordu. Benimle kağıt toplamaya çıkıyordu. Akşam olduğu zaman ikimiz kağıt toplamaya çıkıyorduk. Rahatsız olduğu için ben gidiyordum onunla" dedi.

'KİME BAĞIRSAN, KİME SESİNİ DUYURSAN, KİMSE YARDIM ETMEZ'

"Devlet büyüklerime ne söyleyeyim. Fakirin halinden anlamıyorlar" diyen Gedik, şunları söyledi:

"İşte biz bu durumdayız, onların karnı tok sırtı pek. Ne diyeyim ki onlara. Kağıt toplamaya çıkıyorum fabrikaya veriyorum. Günlük 100 TL, 120 TL para veriyorlar. Yani ne kadar çok toplarsak o kadar çok kazanıyorsun. Çok toplarsam çok, az toplarsam az. Bel fıtığı ve boyun fıtığım var, hastayım ama kağıt toplamaya çıkıyorum. Zor oluyor işte. Yine eşim benimle gelip kağıt toplamaya geliyordu, şimdi o da gelemez. Ne yapacağımı şaşırdım. Kime bağırsan, kime sesini duyursan, kimse yardım etmez herkes kendi derdinde. Allah çocuklarıma sağlıklı ömür versin. Ben çalışarak çocuklarıma da bakarım."

'MARKETLERİN ATTIĞI TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERİ ALIYORUZ'

Borçlarını ödeyemediklerini anlatan Gedik, "Borcumuz var, maddi durumuz iyi değil. Çocuklarıma sosyal yardım alıyorum. Önceden bir tane araba almıştık kağıt toplamak için onu sattık. Borçlar üst üste katlandı, biz de yatıramadık. Çocuklarımın aldığı maaşın içinden devlet kesiyor, vermiyor bize. Kağıt toplayarak geçiniyoruz. Bir de bu ev 750 TL idi şimdi 2 bin TL oldu. Vallahi akşamları oldu mu kağıt toplamaya çıkıyorum. Marketlerde tarihi geçmiş ürünleri atıyorlar onunla geçiniyoruz Allah’ıma bin şükür. Maddi sıkıntımız var, bir de biraz borcumuz var. Ne yapacağımı şaşırdım. Bir de eşim bu hale geldi hiç çalışamaz çünkü her tarafı kırık platin koymuşlar. Bir daha çalışamaz eşim" dedi.