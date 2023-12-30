Yeni yıldaki motorlu taşıt vergileri belli oldu

Motorlu taşıtlar vergisi miktarları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yeni yıldaki motorlu taşıt vergileri belli oldu

2024 yılında geçerli olacak motoru taşıtlar vergisi (MTV) tutarları belli oldu.

Motor hacmi 1300 cm3 ve aşağısında olan otomobillerin vergisi yaş ve taşıt değerine göre 347 lira ile 4 bin 32 lira arasında değişiyor. Otomobillerde en yüksek MTV, 4001 cm3 ve üzerindeki motor hacmine sahip, 1-3 yaş arasındaki araçlarda 160 bin 285 lira oldu.

Motosikletlerde uygulanacak MTV de 80 lira ile 8 bin 106 lira arasında belirlendi.

MTV tutarı minibüslerde 1294 lira ile 4 bin 16 lira, otobüslerde 2 bin 652 lira ile 16 bin 245 lira arasında uygulanacak.

2024 yılında ödenek MTV tutarları şu şekilde:

Yeni yıldaki motorlu taşıt vergileri belli oldu - Resim : 1

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