İzmir'de yürüyen merdiven ters yönde hareket etti: 5 kişi yaralandı

İzmir'de bir metro istasyonundaki yürüyen merdiven bir anda ters yönde hareket etti. Dengesini kaybederek düşen 5 kişi yaralandı.

İzmir'de yürüyen merdiven ters yönde hareket etti: 5 kişi yaralandı

İzmir'de bir metro istasyonundaki yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesiyle düşen 5 kişi yaralandı.

Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.

Dengesini kaybederek merdivende düşen 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.

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