Avar ailesinden teşekkür mesajı

28 Şubat davasında yargılanan emekli Korgeneral Vural Avar, 85 yaşında cezaevinde yaşamını yitirdi. Avar'ın demans hastası olması ve diğer hastalıklarına rağmen tahliye edilmemesi büyük tepki yaratmıştı.

Emekli Hava Pilot Korgeneral Vural Avar'ın ailesi aralarında Gerçek Gündem'in de yer aldığı medya kuruluşlarının yaşananları haberleştirmesi ve gündeme getirmesi nedeniyle teşekkür mesajı yayımladı.

Mesajda, "İyi ki varsınız... İyi ki sesimiz oldunuz..." ifadeleri kullanıldı.

Avar ailesi tarafından yayımlanan teşekkür mesajı: