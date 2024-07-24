ATV Şarampole Devrildi! Sürücü Olay Yerinde Öldü

Muğla'da dört tekerlekli motorlu araç ATV şarampole devrildi. Aracın sürücüsü 67 yaşındaki Adem Coşkun olay yerinde yaşamını yitirdi.

ATV Şarampole Devrildi! Sürücü Olay Yerinde Öldü

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Muğla'nın Yatağan ilçesi Mesken Mahallesi’nde meydana geldi. Adem Coşkun (67), evinden tarlasına doğru gittiği sırada kullandığı ATV şarampole devrildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Coşkun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından evli ve 2 çocuk babası Adem Coşkun'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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