Kütahya Şehir Hastanesi’nde 9 Saat Süren Elektrik Kesintisi: Acil Hastalar Sevk Edildi

Kütahya Şehir Hastanesi’nde 9 saat boyunca elektrik kesintisi yaşandığı ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Kütahya Şehir Hastanesi’nde 9 Saat Süren Elektrik Kesintisi: Acil Hastalar Sevk Edildi

Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, 20 Temmuz’da Kütahya Şehir Hastanesi’nde 9 saat boyunca elektrik kesintisi yaşandığı açıkladı.

"20 Temmuz günü Kütahya Şehir Hastanesi bir skandalı yaşadı! 9 saat elektrikler kesildi ve jeneratörler çalışmadı” diyen Kasap, "Acil servis hizmetleri, laboratuvar hizmetleri verilemedi. Hastalar mağdur edildi. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Sağlık Bakanı’nı gerekenleri yapmaya çağırıyorum. Laboratuvar hizmetleri verilemedi; röntgen, emar, tomografi, ultrason, hiçbir tetkik yapılamadı, acil hastalar başka hastanelere sevk edildi, orada da yığılma oldu" ifadelerini kullandı.

"Yüzlerce hasta mağdur edildi, diyaliz hastaları o gün tedavi olamadı, ameliyat yapılamadı, asansörler çalışmadı, yatan hastaların tedavileri topyekûn aksadı" diyen Kasap sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık ve insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Bu bir skandaldır, Sağlık Bakanlığını bu konuda gerekenleri yapmaya davet ediyorum ve bir daha, özellikle de hafta içinde bu tip bir durum yaşanırsa... Ki yeni yaptığınız şu şehir hastaneleri tam açılmayan hastaneler, insanların sağlığıyla bu kadar oynanmamalı ve ruhsatlarıyla ilgili sıkıntılar var ve bu hastaneler için gereken tedbirler alınmalı. Bir daha yaşanmamalı."

Son Güncelleme:
Serbest Bırakılmışlardı... Veteriner Hekimi Darbeden Saldırganlar Tutuklandı! Serbest Bırakılmışlardı... Veteriner Hekimi Darbeden Saldırganlar Tutuklandı!
Biber Dolmasına Eklendiğinde Lezzet Katan Meyve ; Birçok Şefin Gizli Sırrıymış Biber Dolmasına Eklendiğinde Lezzet Katan Meyve ; Birçok Şefin Gizli Sırrıymış
YRP'li Belediye Başkanı'ndan 'Sokak Hayvanları' Resti! 'Hayatımda İlk Defa Kanunu Çiğneyebilirim' 'Hayatımda İlk Defa Kanunu Çiğneyebilirim'
Yunan Aşçılar Yaprak Sarmayı Böyle Hazırlıyorlar : Sarmada Kararma Olmuyormuş Yunan Aşçılar Yaprak Sarmayı Böyle Hazırlıyorlar : Sarmada Kararma Olmuyormuş
ÇOK OKUNANLAR
Sandıkta Tesadüfen Bulduğu Belgeyle 250 Milyon Lira Kazandı Sandıkta Tesadüfen Bulduğu Belgeyle 250 Milyon Lira Kazandı
Trafik Sigortasında Yeni Dönem: Zorunluluk Kaldırıldı Trafik Sigortasında Yeni Dönem: Zorunluluk Kaldırıldı
Meteoroloji Uyardı! İstanbul Dahil 24 İlde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor Çok Kuvvetli Geliyor, Şemsiyesiz Çıkmayın!
Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: İşte Türkiye'de Havası Temiz Olan Tek Şehir Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: İşte Türkiye'de Havası Temiz Olan Tek Şehir
Araç Muayenesinde Sistem Değişti: Bu Kişiler Artık TÜVTÜRK Muayenesi Yaptıramayacak Araç Muayenesinde Sistem Değişti: Bu Kişiler Artık TÜVTÜRK Muayenesi Yaptıramayacak