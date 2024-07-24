Kütahya Şehir Hastanesi’nde 9 Saat Süren Elektrik Kesintisi: Acil Hastalar Sevk Edildi

Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, 20 Temmuz’da Kütahya Şehir Hastanesi’nde 9 saat boyunca elektrik kesintisi yaşandığı açıkladı.

"20 Temmuz günü Kütahya Şehir Hastanesi bir skandalı yaşadı! 9 saat elektrikler kesildi ve jeneratörler çalışmadı” diyen Kasap, "Acil servis hizmetleri, laboratuvar hizmetleri verilemedi. Hastalar mağdur edildi. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Sağlık Bakanı’nı gerekenleri yapmaya çağırıyorum. Laboratuvar hizmetleri verilemedi; röntgen, emar, tomografi, ultrason, hiçbir tetkik yapılamadı, acil hastalar başka hastanelere sevk edildi, orada da yığılma oldu" ifadelerini kullandı.

"Yüzlerce hasta mağdur edildi, diyaliz hastaları o gün tedavi olamadı, ameliyat yapılamadı, asansörler çalışmadı, yatan hastaların tedavileri topyekûn aksadı" diyen Kasap sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık ve insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Bu bir skandaldır, Sağlık Bakanlığını bu konuda gerekenleri yapmaya davet ediyorum ve bir daha, özellikle de hafta içinde bu tip bir durum yaşanırsa... Ki yeni yaptığınız şu şehir hastaneleri tam açılmayan hastaneler, insanların sağlığıyla bu kadar oynanmamalı ve ruhsatlarıyla ilgili sıkıntılar var ve bu hastaneler için gereken tedbirler alınmalı. Bir daha yaşanmamalı."