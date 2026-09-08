Atlas Çağlayan Cinayetinde Karar Çıktı

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Güngören'de 14 Ocak 2026 tarihinde meydana gelen ve lise öğrencisi Atlas Çağlayan’ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bıçaklı saldırıya ilişkin davada karar çıktı. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde basına ve izleyicilere kapalı olarak gerçekleştirilen karar duruşmasında tutuklu suça sürüklenen çocuk E.Ç. (14), Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, E.Ç.’yi; "Çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı yasaya muhalefet" (Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu) ve aralarında Atlas'ın ikiz kardeşi Doruk'un da olduğu gruba yönelik "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplam 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Savcılık mütalaasında 21 yıl 7 aya kadar hapis istenirken, mahkeme yaş indirimleriyle cezayı 18 yıl 10 ay 15 gün olarak sabitledi.

'TEK BAŞINA ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE'

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, cinayet gecesine dair adli tıp detayları yer aldı. Atlas Çağlayan’ın 15 Ocak 2026 tarihli ölü muayene ve otopsi raporlarına göre; talihsiz gencin göğüs ön ortasında 3,5 santimetrelik, göğüs solunda ise 1,5 santimetrelik olmak üzere vücudunda 2 adet kesici delici alet yarası tespit edildi.

Raporda, göğüs bölgesindeki geniş yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu vurgulandı. Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından hazırlanan bir diğer raporda ise E.Ç.'nin, işlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ile davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu kayıtlara geçti.

YAN BAKMA KAVGASININ GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI

Olay gününe ait görüntü inceleme tutanakları da iddianamede yer aldı. Tutanaklara göre, olay günü E.Ç. ve arkadaşlarının kafede oturduğu, daha sonra Atlas’ın geldiği, E.Ç.’nin, kafeden çıkarken Atlas ile bakıştığı, Atlas ve arkadaşlarının arkasından gittiği, E.Ç.’nin cebinden bıçak çıkarttığı, elinde bulunan bıçağı Çağlayan’a 2-3 defa sallayarak yaraladığı, E.Ç'nin Atlas'ı bıçakladıktan sonra arkadaşları ile kaçtığı belirtildi.

Öte yandan E.Ç.’nin ve Atlas Çağlayan’ın 3 aylık arama ve aranma baz verilerinde, taraflar arasında herhangi bir baz kaydına rastlanmadığı da belirtildi. E.Ç.’nin telefonunda yapılan incelemeye göre, şüphelinin elinde silah olan birden fazla fotoğraf, tek başına silah fotoğrafları ve 1 adet çakı fotoğrafının bulunduğu da iddianamede kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA